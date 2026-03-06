У Одесі водій із 2,79 проміле спричинив ДТП на перехресті

Автопригода сталася ввечері 5 березня на регульованому перехресті Тираспольського шосе та вулиці Просьолочної в Одесі.

За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнулися автомобілі Chevrolet Niva під керуванням 52-річного чоловіка та Nissan Tiida, за кермом якого перебувала 37-річна жінка. Жінка виконувала дозволений дорожніми знаками поворот ліворуч, тоді як водій зустрічного автомобіля поїхав прямо зі своєї смуги, попри заборону.

Унаслідок зіткнення постраждали дві пасажирки автомобіля Chevrolet — жінки віком 64 та 29 років. Їх госпіталізували з різними травмами. Інші учасники аварії не постраждали.

Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння. Встановлено, що 52-річний чоловік перебував за кермом у нетверезому стані — рівень алкоголю в його крові становив 2,79 проміле, що майже у 14 разів перевищує допустиму норму.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Автомобілі вилучено та поміщено на арештмайданчик. У межах розслідування буде проведено низку судових експертиз. Слідство триває.