Пішли гуляти і заблукали: на Одещині знайшли двох 11-річних хлопців

В Ізмаїльському районі правоохоронці розшукали двох 11-річних хлопців, які після уроків пішли гуляти та заблукали. На щастя, з дітьми все добре, жодних протиправних дій щодо них не вчиняли.

Повідомлення про зникнення дітей 5 березня до поліції надійшло від керівника одного з дитячих закладів у Катлабузькій громаді. Він розповів, що двоє підопічних зранку пішли до школи, однак після занять не повернулися до місця проживання.

На пошуки дітей одразу підняли особовий склад Ізмаїльського районного відділу поліції. Правоохоронці розіслали орієнтування, опитували знайомих хлопців та обстежували навколишню територію.

Згодом до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що бачив розшукуваних дітей між селами Кам’янка та Утконосівка. Поліцейські негайно вирушили туди й на околиці одного з сіл, приблизно за 10 кілометрів від місця проживання, знайшли хлопців.

Діти пояснили, що після уроків пішли гуляти, відійшли далеко від дому та не змогли зорієнтуватися, як повернутися назад.

Поліцейські доправили хлопців до дитячого закладу та провели з ними профілактичну бесіду щодо правил безпечної поведінки.