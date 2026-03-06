На Одещині суддю підозрюють у вимаганні 1000 євро хабаря

5 березня правоохоронці затримали суддю Ренійського районного суду Одеської області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. У день затримання йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 29 січня до суду надійшли матеріали щодо адміністративного правопорушення. Йшлося про притягнення водія до відповідальності та вирішення питання щодо вилучених у нього тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Під час спілкування із заявником суддя запропонував ухвалити рішення про повернення вилученого майна за неправомірну вигоду. За даними слідства, він натякав на необхідність передати гроші в євро, зазначаючи, що заявник має «зацікавити» його, щоб уникнути конфіскації тютюнових виробів.

Правоохоронці задокументували, що суддя вимагав 1000 євро за повернення чотирьох коробок цигарок, які були речовими доказами у справі.

За інформацією СБУ, у разі відмови від сплати хабаря фігурант погрожував створити штучні перешкоди та знищити вилучене майно.

Операцію з викриття правопорушення проводили співробітники Служби безпеки України в Одеській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Сторона обвинувачення подала до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.