В Одесі на аварійній ділянці дороги облаштували засоби зниження швидкості
Фахівці КУ «СМЕП» продовжують працювати над підвищенням безпеки дорожнього руху в Одесі.
На аварійно небезпечній ділянці Фонтанської дороги, 4, між 4-ю та 5-ю станціями Великого Фонтану, завершено роботи з облаштування гумових дорожніх пагорбів — так званих «берлінських подушок». Їх встановили у двох напрямках перед пішохідними переходами.
Такі засоби примусового зниження швидкості покликані змусити водіїв пригальмовувати перед переходами та підвищити безпеку пішоходів і всіх учасників дорожнього руху.
«Берлінські подушки» є одним із сучасних способів організації дорожнього руху, що допомагає зменшити ризик аварій на ділянках із підвищеною небезпекою.
