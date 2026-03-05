В Одесі близько сотні людей вийшли на Марш за права жінок

У центрі Одеси 5 березня відбулася акція на підтримку прав жінок. Учасники зібралися біля пам’ятника Дюку де Рішельє, після чого провели короткі виступи та вирушили ходою до будівлі Одеської міської ради. До заходу долучилися представники громадських організацій, переселенці та мешканці міста — загалом близько сотні людей.

Організатором Маршу став департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Захід провели за підтримки громадської організації «Культура Демократії» та благодійного фонду «Позитивні жінки Одеса». Під час акції учасники говорили про захист прав жінок, питання безпеки та їхню роль у сучасному суспільстві. Окремо лунали слова підтримки для жінок, які служать у Силах оборони України, працюють у тилу або чекають на повернення близьких із фронту.

Голова громадської організації «Культура Демократії» Олена Ротарі зазначила, що попри існування державних програм підтримки, жінки в Україні й надалі стикаються з низкою труднощів. За її словами, важливо звертати увагу на ці проблеми як владі, так і суспільству.

Вона також навела приклад, що жінки-ветеранки інколи змушені користуватися військовим спорядженням, розрахованим на чоловіків, і самостійно перешивати форму або бронежилети. Крім того, переселенки можуть мати труднощі під час оформлення документів або пошуку житла.

До заходу долучилися й організації, що працюють із жінками. Зокрема, менеджерка простору «Вільна» Інна Дмитришина зазначила, що їхня команда підтримує подібні ініціативи та співпрацює з громадськими організаціями, які займаються питаннями гендерної рівності.

Серед учасників були й внутрішньо переміщені особи. Одна з них — Ольга, яка переїхала до Одеси з Нової Каховки. Вона розповіла, що дізналася про подію через чати переселенців і вирішила долучитися разом із подругою, щоб підтримати жінок та ідею свободи й незалежності.

Організатори підкреслюють, що проведення подібних акцій покликане привернути увагу до ролі жінок у сучасному українському суспільстві та стимулювати ширший суспільний діалог про гендерну рівність.