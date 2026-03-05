Представники Одеси стали переможцями всеукраїнського фестивалю мистецтв

У концертній залі Одеського єврейського культурного центру «Бейт Гранд» відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокального та хореографічного мистецтва «Зірковий Олімп». Захід зібрав талановитих виконавців з різних куточків України, які змагалися за звання найкращих у своїх номінаціях.

Одесу на престижному творчому форумі представляли вихованці Одеського міського палацу дитячої та юнацької творчості. Участь у конкурсі взяв хореографічний гурток «Антре», яким керують Ольга Навроцька та Наталія Єрьоменко.

Юні артисти продемонстрували високий рівень підготовки, емоційність та яскраву сценічну подачу номерів. Їхні виступи вирізнялися технічною майстерністю та артистизмом, що було високо оцінено журі.

За підсумками фестивалю одеський колектив досяг значного успіху: танцівники здобули головну нагороду конкурсу — Гран-прі, а також вибороли три перших місця у своїх категоріях.