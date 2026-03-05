Поліція затримала жителя Одеського району за збут гранат

В Одеському районі правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному збуті боєприпасів. Йому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Як встановили співробітники Одеського районного управління поліції №2, чоловік підшукував покупців для продажу гранат. Після отримання цієї інформації правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели комплекс оперативно-розшукових і слідчих дій для документування його діяльності.

Поліцейські задокументували два факти збуту небезпечних предметів на одній із вулиць міста Біляївка. Під час першого випадку чоловік продав два корпуси гранат Ф-1 із запалами, що вже підтверджено результатами судових експертиз. Під час другого — предмет, зовні схожий на реактивну штурмову гранату, яка наразі перебуває на експертному дослідженні.

Одразу після другої оборудки правоохоронці затримали підозрюваного у процесуальному порядку.

Крім проданих боєприпасів, поліцейські вилучили частину грошей, отриманих за них, як речові докази.

Оперативні заходи проводили співробітники територіального підрозділу поліції разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

За словами начальника Одеського районного управління поліції №2 Андрія Донця, слідчі повідомили чоловіку про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Дії фігуранта кваліфіковано за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі триває слідство та встановлюються всі обставини правопорушення.