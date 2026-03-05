Одеські ветерани стали призерами чемпіонату України з богатирського багатоборства

27–28 лютого у Києві відбувся ІІ чемпіонат України з богатирського багатоборства серед ветеранів та ветеранок. Протягом двох днів спортсмени з різних регіонів країни змагалися у силових дисциплінах, які потребують не лише фізичної підготовки, а й витривалості, сили волі та характеру.

Одеські атлети продемонстрували високі результати та вибороли низку призових місць:

Вадим Шипулін — 490 кг (H1 до 90 кг);

Олександр Перебейніс — 430 кг (до 105 кг);

Канан Байрамов — 195 кг;

Дмитро Колесник — 10 балів (N1.1 понад 85 кг);

Олег Бичков — 8 балів (N1.1 понад 85 кг);

Роман Давиденко — 290 кг (Master 40+);

Михайло Мусаєв — 5 балів (N2 абсолютна категорія);

Михайло Дроботенко — 10 балів (N2.2 абсолютна категорія);

В’ячеслав Сторожук — 3 бали (R1 до 90 кг).

Досягнення спортсменів ще раз доводять, що ветерани демонструють незламність і силу духу, а спортивні змагання для них стають символом витривалості та внутрішнього гарту.

Змагання організували Федерація найсильніших атлетів України і перетягування канату та Міністерство у справах ветеранів України за підтримки генерального партнера «Генерал Черешня FPV».

Турнір проходив у межах реалізації Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.