Одеські ветерани стали призерами чемпіонату України з богатирського багатоборства
27–28 лютого у Києві відбувся ІІ чемпіонат України з богатирського багатоборства серед ветеранів та ветеранок. Протягом двох днів спортсмени з різних регіонів країни змагалися у силових дисциплінах, які потребують не лише фізичної підготовки, а й витривалості, сили волі та характеру.
Одеські атлети продемонстрували високі результати та вибороли низку призових місць:
Вадим Шипулін — 490 кг (H1 до 90 кг);
Олександр Перебейніс — 430 кг (до 105 кг);
Канан Байрамов — 195 кг;
Дмитро Колесник — 10 балів (N1.1 понад 85 кг);
Олег Бичков — 8 балів (N1.1 понад 85 кг);
Роман Давиденко — 290 кг (Master 40+);
Михайло Мусаєв — 5 балів (N2 абсолютна категорія);
Михайло Дроботенко — 10 балів (N2.2 абсолютна категорія);
В’ячеслав Сторожук — 3 бали (R1 до 90 кг).
Досягнення спортсменів ще раз доводять, що ветерани демонструють незламність і силу духу, а спортивні змагання для них стають символом витривалості та внутрішнього гарту.
Змагання організували Федерація найсильніших атлетів України і перетягування канату та Міністерство у справах ветеранів України за підтримки генерального партнера «Генерал Черешня FPV».
Турнір проходив у межах реалізації Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.
