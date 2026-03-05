Крадіжка на мільйон: в Ізмаїлі зникло 596 сонячних панелей

В Ізмаїлі з території Одеського м’ясокомбінату невідомі протягом останніх чотирьох місяців викрали майже 600 сонячних панелей. Загальна сума збитків перевищує 1,4 мільйона гривень.

Про масштабну крадіжку адміністрація підприємства повідомила поліцію 4 березня.

Після виїзду слідчо-оперативної групи на місце події з’ясувалося, що ПрАТ «Одеський м’ясокомбінат» має земельну ділянку площею 8,5 гектара та орендовану ділянку площею ще 2 гектари. Уся територія огороджена сіткою.

За попередніми даними, з листопада минулого року до теперішнього часу з території підприємства зникло 596 сонячних панелей. Вартість однієї панелі становить 2 384 гривні. Загальна сума збитків склала 1 420 864 гривні.

Попередньо встановлено, що зловмисники могли скористатися відсутністю системи відеоспостереження на підприємстві та тим, що на території працював лише один приватний охоронець.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину, а також місцезнаходження викраденого майна.