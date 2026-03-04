В Овідіополі чоловік побив співмешканку та незаконно утримував двох жінок у будинку

У селищі Овідіополь стався інцидент, унаслідок якого 54-річному місцевому жителю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Подія трапилася кілька днів тому ввечері в приватному домоволодінні. Під час спільного вживання алкоголю між господарем оселі, його 54-річною цивільною дружиною та їхньою 42-річною знайомою виникла сварка. У розпал конфлікту чоловік побив співмешканку.

Після цього він зачинив вхідні двері будинку, пригрозив фізичною розправою та заборонив жінкам залишати приміщення. Лише зранку фігурант відчинив двері й пішов з дому. Потерпілі одразу звернулися по допомогу до медиків і повідомили про подію правоохоронців.

Унаслідок побиття жінка зазнала закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, гематом на обличчі та забою грудної клітки. Остаточний ступінь тяжкості тілесних ушкоджень визначить судово-медична експертиза.

Правоохоронці розшукали чоловіка в селищі та затримали його в процесуальному порядку. Відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за заподіяння легких тілесних ушкоджень.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі двох осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.