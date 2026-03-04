В Одесі викрили лікарку, яка виправдовувала агресію рф

Служба безпеки України викрила та затримала ще чотирьох прихильників кремлівської ідеології, які виправдовували збройну агресію рф і воєнні злочини російських військових. Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони з доказами інформаційно-підривної діяльності.

Агітація за окупацію Києва

У столиці кіберфахівці спецслужби викрили місцевого підприємця, який у чатах Telegram-каналів поширював проросійську пропаганду. За даними слідства, чоловік закликав до захоплення Києва та заперечував масові вбивства цивільних у Бучі.

Фейки про Сили оборони

На Житомирщині підозру отримав місцевий житель, який через месенджери поширював неправдиву інформацію про українських військових та ситуацію на фронті. Також задокументовано його заклики до захоплення державної влади.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності. Фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо посягання на територіальну цілісність, насильницької зміни конституційного ладу та виправдовування збройної агресії рф.

Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двоє пропагандистів — в Одесі

В Одесі затримано ще двох агітаторів. Серед них — лікарка-фтизіатр місцевого тубдиспансеру, яка, за інформацією правоохоронців, вихваляла злочини кремлівського режиму серед колег.

Також викрито місцевого жителя, який популяризував проросійські наративи та нав’язував їх своєму оточенню.

Комплексні заходи проводили у Києві та Київській, Житомирській і Одеській областях під процесуальним керівництвом органів прокуратури.