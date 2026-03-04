Росіяни завдали ракетного удару по півдню Одещини: постраждали діти

Сьогодні, 4 березня, вдень російські війська завдали ракетного удару по південній частині Одеської області. За попередніми даними, постраждали троє людей, серед яких двоє дітей.

За інформацією начальника обласної військової адміністрації, унаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля. Цього разу ворог цілився по об’єктах транспортної інфраструктури регіону.

Наразі відомо, що всі троє постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

Дані щодо кількості поранених ще уточнюються. На місці працюють профільні служби, встановлюються обставини та масштаби руйнувань.