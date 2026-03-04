Міська влада підтримує розвиток дитячої творчості

Заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Ольга Лозова відвідала Палац дитячої та юнацької творчості «Біла акація». Під час візиту вона ознайомилася з діяльністю закладу та поспілкувалася з його колективом.

Нині у палаці позашкільну освіту здобувають 1533 вихованці, серед яких є діти з інвалідністю. Для них забезпечені умови для навчання, творчого розвитку та соціальної адаптації.

Освітній процес у закладі охоплює такі напрямки:

художньо-естетичний;

науково-технічний;

гуманітарний;

туристсько-краєзнавчий;

фізкультурно-спортивний;

соціально-реабілітаційний.

Під час зустрічі обговорили перспективи подальшого розвитку закладу. Попри складні умови воєнного часу, міська влада продовжує працювати над тим, щоб діти в Одесі мали сучасний, безпечний і доступний простір для розкриття своїх талантів.