Міська влада підтримує розвиток дитячої творчості
Заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Ольга Лозова відвідала Палац дитячої та юнацької творчості «Біла акація». Під час візиту вона ознайомилася з діяльністю закладу та поспілкувалася з його колективом.
Нині у палаці позашкільну освіту здобувають 1533 вихованці, серед яких є діти з інвалідністю. Для них забезпечені умови для навчання, творчого розвитку та соціальної адаптації.
Освітній процес у закладі охоплює такі напрямки:
художньо-естетичний;
науково-технічний;
гуманітарний;
туристсько-краєзнавчий;
фізкультурно-спортивний;
соціально-реабілітаційний.
Під час зустрічі обговорили перспективи подальшого розвитку закладу. Попри складні умови воєнного часу, міська влада продовжує працювати над тим, щоб діти в Одесі мали сучасний, безпечний і доступний простір для розкриття своїх талантів.
