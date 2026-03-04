Одеські новини Суспільство ТОП Новини 

Міська влада підтримує розвиток дитячої творчості

Заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Ольга Лозова відвідала Палац дитячої та юнацької творчості «Біла акація». Під час візиту вона ознайомилася з діяльністю закладу та поспілкувалася з його колективом.

Нині у палаці позашкільну освіту здобувають 1533 вихованці, серед яких є діти з інвалідністю. Для них забезпечені умови для навчання, творчого розвитку та соціальної адаптації.

Освітній процес у закладі охоплює такі напрямки:

  • художньо-естетичний;

  • науково-технічний;

  • гуманітарний;

  • туристсько-краєзнавчий;

  • фізкультурно-спортивний;

  • соціально-реабілітаційний.

Під час зустрічі обговорили перспективи подальшого розвитку закладу. Попри складні умови воєнного часу, міська влада продовжує працювати над тим, щоб діти в Одесі мали сучасний, безпечний і доступний простір для розкриття своїх талантів.

 

