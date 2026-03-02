Одеські новини Суспільство ТОП Новини 

В Одесі безкоштовно перевірятимуть слух дітям і дорослим

3 березня 2026 року в медичних закладах Одеси пройде міська профілактична акція з безоплатного обстеження слуху для дітей і дорослих.

Захід організовано за підтримки Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеський міський центр здоров’я.

Упродовж дня всі охочі зможуть пройти огляд у профільних спеціалістів, отримати консультацію, а за потреби — направлення на аудіометрію.

Медики наголошують: при перших симптомах погіршення слуху варто негайно звертатися до лікаря. Причинами зниження слуху можуть бути ускладнення після інфекційних захворювань, черепно-мозкові травми, акустичні ушкодження, що особливо актуально в умовах воєнного часу.

Де можна перевірити слух 3 березня

Для дорослих

  1. КДЦ № 6 — вул. Добровольців, 26а

    • каб. № 514 (отоларинголог) — 8:00–13:00

    • каб. № 513 (сурдолог) — 14:00–17:00

  2. КДЦ № 20 — вул. Левітана, 62

    • каб. № 329 (3-й поверх) — 8:00–19:00

    • каб. № 565 (5-й поверх) — 14:00–19:00

  3. КДЦ № 29 — вул. Академіка Заболотного, 32а

    • каб. № 34 — 9:00–15:00

  4. Міська клінічна лікарня № 1

    • вул. Болгарська, 38, каб. № 501 — 8:00–18:00

    • вул. Житомирська, 2, каб. № 319 — 8:00–14:00

  5. Міська лікарня № 5 — вул. Троїцька, 38

    • каб. № 6 — 9:00–15:00

  6. Міська лікарня № 8 — Фонтанська дорога, 110

    • каб. № 103 — 8:00–13:00

  7. Міська клінічна лікарня № 10 — вул. Олексія Вадатурського, 61а

    • каб. № 5 — 8:00–15:30

    • каб. № 11 — 8:00–18:00

  8. Міська клінічна лікарня № 11 — вул. Віталія Нестеренка, 5г

    • каб. № 1 — 9:00–13:00

Для дітей

  1. Дитяча міська поліклініка № 1 — вул. Праведників світу, 36

    • каб. № 17 — 14:00–17:00

  2. Дитяча міська поліклініка № 2

    • вул. Владислава Бувалкіна, 59, каб. № 213 — 9:00–14:00

    • просп. Князя Володимира Великого, 67, каб. № 2 — 14:00–19:00

  3. Дитяча міська поліклініка № 3 — вул. Єврейська, 11

    • каб. № 36 — 8:30–13:30 та 15:00–20:00

  4. Дитяча міська поліклініка № 4 — вул. Добровольців, 26

    • каб. № 327 — 8:00–14:00

  5. Дитяча міська поліклініка № 5 — вул. Євгена Танцюри, 80

    • каб. № 6 — 8:00–18:00

  6. Дитяча міська поліклініка № 6 — вул. Академіка Філатова, 7а

    • каб. № 34 — 8:00–13:00 та 14:00–19:00

  7. Дитяча міська поліклініка № 7 — вул. Старопортофранківська, 46

    • каб. № 25 — 9:00–14:00

  8. Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резніка — вул. Всеволода Змієнка, 10

    • каб. № 3 — 9:00–13:00 та 15:00–17:00

