В Одесі безкоштовно перевірятимуть слух дітям і дорослим
3 березня 2026 року в медичних закладах Одеси пройде міська профілактична акція з безоплатного обстеження слуху для дітей і дорослих.
Захід організовано за підтримки Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеський міський центр здоров’я.
Упродовж дня всі охочі зможуть пройти огляд у профільних спеціалістів, отримати консультацію, а за потреби — направлення на аудіометрію.
Медики наголошують: при перших симптомах погіршення слуху варто негайно звертатися до лікаря. Причинами зниження слуху можуть бути ускладнення після інфекційних захворювань, черепно-мозкові травми, акустичні ушкодження, що особливо актуально в умовах воєнного часу.
Де можна перевірити слух 3 березня
Для дорослих
КДЦ № 6 — вул. Добровольців, 26а
каб. № 514 (отоларинголог) — 8:00–13:00
каб. № 513 (сурдолог) — 14:00–17:00
КДЦ № 20 — вул. Левітана, 62
каб. № 329 (3-й поверх) — 8:00–19:00
каб. № 565 (5-й поверх) — 14:00–19:00
КДЦ № 29 — вул. Академіка Заболотного, 32а
каб. № 34 — 9:00–15:00
Міська клінічна лікарня № 1
вул. Болгарська, 38, каб. № 501 — 8:00–18:00
вул. Житомирська, 2, каб. № 319 — 8:00–14:00
Міська лікарня № 5 — вул. Троїцька, 38
каб. № 6 — 9:00–15:00
Міська лікарня № 8 — Фонтанська дорога, 110
каб. № 103 — 8:00–13:00
Міська клінічна лікарня № 10 — вул. Олексія Вадатурського, 61а
каб. № 5 — 8:00–15:30
каб. № 11 — 8:00–18:00
Міська клінічна лікарня № 11 — вул. Віталія Нестеренка, 5г
каб. № 1 — 9:00–13:00
Для дітей
Дитяча міська поліклініка № 1 — вул. Праведників світу, 36
каб. № 17 — 14:00–17:00
Дитяча міська поліклініка № 2
вул. Владислава Бувалкіна, 59, каб. № 213 — 9:00–14:00
просп. Князя Володимира Великого, 67, каб. № 2 — 14:00–19:00
Дитяча міська поліклініка № 3 — вул. Єврейська, 11
каб. № 36 — 8:30–13:30 та 15:00–20:00
Дитяча міська поліклініка № 4 — вул. Добровольців, 26
каб. № 327 — 8:00–14:00
Дитяча міська поліклініка № 5 — вул. Євгена Танцюри, 80
каб. № 6 — 8:00–18:00
Дитяча міська поліклініка № 6 — вул. Академіка Філатова, 7а
каб. № 34 — 8:00–13:00 та 14:00–19:00
Дитяча міська поліклініка № 7 — вул. Старопортофранківська, 46
каб. № 25 — 9:00–14:00
Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резніка — вул. Всеволода Змієнка, 10
каб. № 3 — 9:00–13:00 та 15:00–17:00
