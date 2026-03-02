В Одесі безкоштовно перевірятимуть слух дітям і дорослим

3 березня 2026 року в медичних закладах Одеси пройде міська профілактична акція з безоплатного обстеження слуху для дітей і дорослих.

Захід організовано за підтримки Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеський міський центр здоров’я.

Упродовж дня всі охочі зможуть пройти огляд у профільних спеціалістів, отримати консультацію, а за потреби — направлення на аудіометрію.

Медики наголошують: при перших симптомах погіршення слуху варто негайно звертатися до лікаря. Причинами зниження слуху можуть бути ускладнення після інфекційних захворювань, черепно-мозкові травми, акустичні ушкодження, що особливо актуально в умовах воєнного часу.

Де можна перевірити слух 3 березня

Для дорослих

КДЦ № 6 — вул. Добровольців, 26а каб. № 514 (отоларинголог) — 8:00–13:00

каб. № 513 (сурдолог) — 14:00–17:00 КДЦ № 20 — вул. Левітана, 62 каб. № 329 (3-й поверх) — 8:00–19:00

каб. № 565 (5-й поверх) — 14:00–19:00 КДЦ № 29 — вул. Академіка Заболотного, 32а каб. № 34 — 9:00–15:00 Міська клінічна лікарня № 1 вул. Болгарська, 38, каб. № 501 — 8:00–18:00

вул. Житомирська, 2, каб. № 319 — 8:00–14:00 Міська лікарня № 5 — вул. Троїцька, 38 каб. № 6 — 9:00–15:00 Міська лікарня № 8 — Фонтанська дорога, 110 каб. № 103 — 8:00–13:00 Міська клінічна лікарня № 10 — вул. Олексія Вадатурського, 61а каб. № 5 — 8:00–15:30

каб. № 11 — 8:00–18:00 Міська клінічна лікарня № 11 — вул. Віталія Нестеренка, 5г каб. № 1 — 9:00–13:00

Для дітей