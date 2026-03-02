У центрі Одеси спалахнула пожежа в житловому будинку

1 березня в Приморському районі Одеси на вулиці Новосельського спалахнула пожежа на горищі двоповерхового житлового будинку.

Через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогонь охопив приблизно 200 квадратних метрів.

Завдяки оперативним діям пожежників займання вдалося локалізувати о 09:50, а вже о 10:03 — повністю ліквідувати.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих. Причини виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків наразі встановлюються.

До гасіння залучили 10 одиниць техніки та 38 рятувальників ДСНС.