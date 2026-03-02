Суд продовжив арешт мера Білгорода-Дністровського

Приморський районний суд міста Одеси ухвалив рішення продовжити запобіжний захід міському голові Білгорода-Дністровського. Його залишили під вартою ще на 60 днів — до 21 квітня 2026 року — без можливості внесення застави. Також суд продовжив відсторонення посадовця від виконання обов’язків на аналогічний строк.

Попередній термін тримання під вартою спливав 27 лютого 2026 року. Під час засідання прокурор наполягав на продовженні арешту, аргументуючи це наявністю ризиків: можливістю переховування обвинуваченого від суду, впливу на потерпілу та свідків, а також імовірністю вчинення нових правопорушень. Крім того, сторона обвинувачення просила продовжити відсторонення його від посади.

Суд погодився, що озвучені ризики залишаються актуальними й не зменшилися. На думку колегії, застосування більш м’якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки обвинуваченого. З огляду на характер інкримінованих дій, визначення застави визнали недоцільним.

Окремо суд зазначив, що перебування Граждана на посаді могло б створювати умови для впливу на свідків або перешкоджання кримінальному провадженню, тому клопотання про відсторонення визнали обґрунтованим.

Розслідування у справі триває понад рік. Мера Аккермана затримали 19 липня 2024 року під час отримання 30 тисяч доларів завдатку від покупців бази відпочинку, яку, за версією слідства, він разом зі спільниками намагався незаконно заволодіти. У січні 2025 року досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт передали до суду.