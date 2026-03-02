Схема «Ваш син у ТЦК»: в Одесі викрили шахрая

В Одесі викрили чоловіка, який ошукав жінку, пообіцявши «вирішити питання» із нібито затриманням її сина в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Оперативники карного розшуку спільно зі слідчими Одеського районного управління поліції № 1 задокументували протиправну діяльність раніше судимого за шахрайство містянина.

Як встановило слідство, зловмисник, який не має жодного стосунку до ТЦК та СП, зателефонував жінці та представився військовослужбовцем. Він повідомив, що її сина начебто доставили до центру комплектування, і переконував: аби «відпустити додому», потрібно негайно передати 12,5 тисяч доларів. Чоловік наполягав, що лише термінова передача коштів дозволить «закрити питання».

За його вказівкою жінка залишила гроші у визначеному місці. Після того як підозрюваний забрав пакунок зі схованки, його затримали правоохоронці за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення обласного управління поліції.

У фігуранта вилучили всі незаконно отримані кошти. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 532 480 гривень. Втім, заставу він не сплатив і залишається під вартою.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури Одеси. Правоохоронці також перевіряють чоловіка на причетність до інших аналогічних злочинів.