Ранкова атака на Одесу: безпілотник влучив у житловий будинок

Вранці місто опинилося під атакою безпілотників. В одному з районів зафіксовано пряме влучання у житловий будинок. За наявною інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Повітряну тривогу в Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах оголосили о 7:48 після повідомлення Повітряних сил про розвідувальний дрон, який рухався з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

О 8:49 сигнал небезпеки пролунав і в Одеському районі — військові зафіксували ще один безпілотник, що прямував із моря у бік обласного центру.

Близько 9:20 в Одесі пролунала серія вибухів. У цей час повідомлялося про рух дронів у напрямку міста Південне.

Повторні вибухи містяни почули о 9:58.