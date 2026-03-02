Одеський боксер здобув «бронзу» на престижному турнірі в Болгарії

Збірна України з боксу вдало виступила на 77-му міжнародному турнірі Strandja Tournament, який проходив із 21 лютого по 1 березня у Софії (Болгарія).

Бронзову нагороду у ваговій категорії до 80 кг виборов одесит Джамал Кулієв. Спортсмен розпочинав кар’єру в КДЮСШ № 8 Одеси під керівництвом тренерів Нуреддіна Алібейлі та Азера Мустафаєва.

На шляху до півфіналу Кулієв упевнено переміг Анвара Насредінова (Камбоджа) — 5:0, Фареса Ельшаркаві (Єгипет) — 3:2 та Джоша Аланяна (Ірландія) — 5:0. У поєдинку за вихід до фіналу українець у напруженій боротьбі поступився представнику Узбекистану Джавохіру Умматалієву з рахунком 2:3.

Strandja Tournament є найстарішим міжнародним турніром з аматорського боксу та входить до числа найпрестижніших стартів у цьому виді спорту.