ДТП в Ізмаїльському районі: до лікарні доправили трьох людей

2 березня вдень у місті Рені Ізмаїльського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали троє осіб.

За попередніми даними правоохоронців, 41-річна водійка автомобіля «Daewoo» під час обгону виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з автомобілем «Chery», яким керувала 43-річна жінка.

У результаті аварії обидві кермувальниці, а також 29-річний пасажир «Daewoo» отримали тілесні ушкодження. Усіх трьох госпіталізували до медичного закладу. Водійок перевірять на стан сп’яніння.

Наразі поліцейські працюють на місці події, з’ясовують усі обставини аварії та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту з подальшим внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці вкотре нагадують водіям про необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху та уважності за кермом.