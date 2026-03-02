Через аварійні роботи в Одесі тимчасово припинять водопостачання
Філія «Інфоксводоканал» попереджає мешканців Одеси, а також керівників підприємств і установ про тимчасове припинення водопостачання через проведення невідкладних аварійно-ремонтних робіт на об’єктах водопроводу.
Відключення заплановане на 3 березня 2026 року з 10:00 до 23:00.
Без води тимчасово залишаться споживачі:
Приморського району Одеси;
Хаджибейського району Одеси;
Київського району Одеси;
села Лиманка;
села Червоний Хутір;
житлового масиву «Райдужний»;
житлового масиву «Совіньйон 1–5»;
житлового масиву «Чорноморка»;
ЖКП «Таїрове».
У підприємстві просять містян із розумінням поставитися до ситуації, перепрошують за тимчасові незручності та рекомендують заздалегідь зробити необхідний запас води.
