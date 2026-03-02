Через аварійні роботи в Одесі тимчасово припинять водопостачання

Філія «Інфоксводоканал» попереджає мешканців Одеси, а також керівників підприємств і установ про тимчасове припинення водопостачання через проведення невідкладних аварійно-ремонтних робіт на об’єктах водопроводу.

Відключення заплановане на 3 березня 2026 року з 10:00 до 23:00.

Без води тимчасово залишаться споживачі:

Приморського району Одеси;

Хаджибейського району Одеси;

Київського району Одеси;

села Лиманка;

села Червоний Хутір;

житлового масиву «Райдужний»;

житлового масиву «Совіньйон 1–5»;

житлового масиву «Чорноморка»;

ЖКП «Таїрове».

У підприємстві просять містян із розумінням поставитися до ситуації, перепрошують за тимчасові незручності та рекомендують заздалегідь зробити необхідний запас води.