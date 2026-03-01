На Одещині затримали чоловіка за незаконне утримання неповнолітньої

Слідчі кваліфікували подію за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення 25-річному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

28 лютого на спецлінію 102 зателефонувала подруга 16-річної дівчини та повідомила, що її знайому проти волі утримують у чужому будинку.

За попередніми даними слідства, чоловік на вулиці силоміць посадив неповнолітню до автомобіля та відвіз до помешкання свого знайомого. Там він незаконно утримував дівчину кілька годин та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував.

Правоохоронці затримали підозрюваного у процесуальному порядку. Під час проведення слідчих дій у приміщенні територіального підрозділу поліції він чинив опір та спричинив тілесні ушкодження одному з поліцейських.

Дії чоловіка попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 3 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру без згоди неповнолітньої) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі.

Також перевіряється можлива причетність до правопорушення ще двох осіб, які перебували в будинку. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.