Легенда одеського боксу Азер Мустафаєв помер

На 66-му році життя помер заслужений працівник фізичної культури і спорту, майстер спорту з боксу, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, старший тренер збірної команди Одеської області Азер Махмудович Мустафаєв.

Спортивну кар’єру він розпочав у 1975 році та провів понад 100 поєдинків на турнірах різного рівня, у 86 з яких здобув перемогу.

Із 1988 року присвятив себе тренерській і викладацькій діяльності. За роки роботи виховав понад 40 майстрів спорту та трьох майстрів спорту міжнародного класу, підготував багаторазових чемпіонів України, призерів чемпіонатів Європи та світу.

Його професіоналізм, відданість справі та внесок у розвиток боксу були відзначені численними нагородами й глибокою повагою спортивної спільноти.

Міська влада Одеси висловила щирі співчуття рідним і близьким, колегам та вихованцям Азера Махмудовича.