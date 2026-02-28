На Закарпатті шукають доцента одеського університету, який зник під час походу

Рятувальники ДСНС проводять пошукову операцію на Закарпатті — у горах зник доцент Одеського національного технологічного університету Олексій Ходаков.

Інформацію про зникнення поширили, зокрема, у місцевій спільноті Міжгір’я Закарпаття.

Відомо, що 14 лютого науковець прибув до регіону та вирушив у похід із Драгобрата. Він мав відповідне спорядження, а сам маршрут є популярним серед туристів і вважається відносно безпечним. Крім того, Олексій Ходаков має багаторічний досвід гірських мандрівок.

Мобільний телефон чоловіка востаннє зафіксували в Хустському районі. Згодом сигнал виявили в селі Березово, яке розташоване поза межами його запланованого маршруту. Останній вихід в інтернет було зафіксовано ввечері 17 лютого, після чого зв’язок із ним обірвався.

Повідомляється, що доцент мав офіційно оформлену відстрочку від мобілізації та не перебував у розшуку. Після зникнення до поліції подали відповідну заяву.

Станом на зараз рятувальники здійснили 11 пошукових виходів, однак місцеперебування чоловіка досі не встановлено. Пошуково-рятувальна операція триває.