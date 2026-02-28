На Одещині зафіксували аварію каналізації та забруднення ґрунту

У Фонтанській громаді біля села Олександрівка зафіксовано витік каналізаційних стічних вод, унаслідок чого забруднено землі загального користування. Наразі фахівці визначають масштаб завданої шкоди довкіллю.

Як повідомили 28 лютого в Держекоінспекції Південно-Західного округу, до установи звернулися представники садового товариства «Олександрія» зі скаргою на прорив каналізації. Під час обстеження інспектори підтвердили факт пошкодження мережі на території Фонтанської сільської ради Одеського району.

У результаті аварії стоки потрапили на ґрунт. Спеціалісти відібрали проби для проведення лабораторних досліджень. Після отримання результатів буде розраховано суму екологічних збитків.

Витік уже ліквідувало КП «Надія». У Фонтанській сільській раді зазначили, що проблемна ділянка трубопроводу не перебуває на балансі громади та офіційно не передана комунальному підприємству. Попри те, що мережею користуються мешканці, відповідальний за її технічний стан фактично відсутній.