Екологічна небезпека на півдні Одещини: озеро Китай стрімко міліє

В Ізмаїльському районі критично загострилася екологічна ситуація на озері Китай. За результатами обстеження встановлено, що водойма перебуває на межі висихання: рівень води коливається та поступово знижується до критичних позначок. Відповідний звіт Ізмаїльська районна військова адміністрація підготувала та представила 26 лютого на позачерговій сесії районної ради.

Маловодність спричиняє замулення дна, підвищення мінералізації та концентрації забруднюючих речовин, активний розвиток небажаної рослинності й скорочення нересту риби. Унаслідок цього зникають цінні види водних біоресурсів, а рибогосподарська діяльність фактично зупинена.

Озеро з’єднане з Дунаєм каналом Кофа, однак шлюзи та інші гідротехнічні споруди перебувають у зношеному стані, що порушує водообмін. Насосну станцію «Кофа» вже передано в експлуатацію, тоді як НС-3 не здатна працювати на повну потужність, ускладнюючи наповнення водойми.

Від озера залежать вісім населених пунктів із населенням близько 11 тисяч осіб. Через виснаження водойми знижується рівень підземних вод, ускладнюється доступ до питної води та майже припинене зрошення, яке раніше охоплювало 12 тисяч гектарів. Зволікання з реконструкцією може призвести до безповоротної втрати озера як природного й господарського ресурсу.