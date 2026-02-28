Двоє мешканців Одещини постали перед судом за підозрою у державній зраді

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для двох підозрюваних у державній зраді, які діяли за попередньою змовою.

Йдеться про 36-річного чоловіка та його 28-річну співмешканку — уродженців Ізмаїла Одеської області. За даними слідства, вони мали проросійські погляди та прагнули окупації регіону, тому погодилися співпрацювати з представником держави-агресора. Спілкування відбувалося через месенджер Telegram.

На початку лютого підозрювані отримали завдання за грошову винагороду зареєструвати на території України термінали супутникового зв’язку Starlink. Через месенджер їм передали чотири IP-адреси для реєстрації точок доступу до інтернету. Надалі вони планували звернутися до ЦНАПу в Ізмаїлі для внесення терміналів до «білих списків» та проходження верифікації.

За версією слідства, у такий спосіб представники держави-агресора прагнули отримати розширений доступ до мережі для ведення підривної діяльності проти українських сил оборони. За реєстрацію кожного терміналу обіцяли по 30 доларів США.

Крім того, підозрювані намагалися залучити до схеми ще одного знайомого, який за 1000 гривень мав зареєструвати два термінали. Ще два пристрої планувала оформити співмешканка фігуранта.

Під час спроби реалізації злочинного плану їх викрили та затримали правоохоронці.