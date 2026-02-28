Автопарк Одеси поповнився 12 автобусами з Київської області

Автопарк Одеси поповнився черговою партією пасажирських автобусів, переданих громадами Київської області. Постачання організувала Київська обласна військова адміністрація.

З урахуванням попередньої передачі місто вже отримало 12 автобусів.

У зв’язку з перебоями в електропостачанні та вимушеними зупинками міського електротранспорту новий транспорт залучать до роботи на соціальних маршрутах. Це дозволить забезпечити стабільні перевезення пасажирів навіть в умовах енергетичних обмежень.

Передача автобусів стала можливою завдяки злагодженій координації на державному рівні. Подяку за сприяння та оперативну взаємодію висловлено Віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі та заступнику керівника Офісу Президента Віктору Микиті.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак також подякував Київській ОВА та громадам Київщини за підтримку і солідарність з Одесою.