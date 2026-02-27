В Одесі посилили контроль за паркуванням для осіб з інвалідністю

В Одесі запроваджено посилений контроль за дотриманням правил паркування на спеціально відведених місцях для осіб з інвалідністю.

У межах системної співпраці Департаменту у справах ветеранів та Головного управління Національної поліції в Одеській області проведено спільну перевірку, під час якої зафіксовано випадки порушень. За кожним фактом поліцейські ухвалили відповідні процесуальні рішення згідно з чинним законодавством.

Захід став результатом відкритого діалогу: під час нещодавньої зустрічі начальника ГУНП в Одеській області генерала поліції Івана Жука з ветеранами обговорювали системні порушення на паркомісцях для людей з інвалідністю.

Відтепер спільні рейди за участю Департаменту у справах ветеранів і поліції проводитимуться щонайменше двічі на тиждень, доки водії не навчаться дотримуватися правил та поважати права інших.