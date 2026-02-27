Срібло і бронза: вихованці Одеської ДЮСШ № 4 успішно виступили на національному чемпіонаті

25–26 лютого у Чернівцях відбувся чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів вікової категорії U-21. У змаганнях взяли участь 330 спортсменів із 22 областей України та Києва.

У складі збірної Одеської області виступали вихованці Одеської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 4.

У перший день змагань бронзову медаль у категорії «до 81 кг» здобув Єгор Дубінєнко. У поєдинку за третє місце він переміг Семена Швачова з Києва. Раніше Єгор взяв верх над Михайлом Сумало зі Львова, Євгенієм Степаненком з Одеси та Максимом Ротаром із Чернівців. У півфіналі він програв Тарасу Нєльзєву з Кропивницького, який у підсумку став чемпіоном України.

На другий день чемпіонату срібну медаль у категорії «до 100 кг» здобув Іван Максюта. Він переміг Владислава Цвєткова з Полтавщини у чвертьфіналі та Артура Макаренка з Києва у півфіналі, але поступився у фіналі Івану Гармашу з Донецької області.

Підготували спортсменів тренери-викладачі Олег Співак та Олександр Скрипка.