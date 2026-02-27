Одесит намагався продати арсенал боєприпасів за 2000 доларів

В Одесі правоохоронці викрили 43-річного місцевого жителя, який незаконно збував бойові припаси, вибухові речовини та пристрої. Слідчі повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід. За скоєне чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Протиправну діяльність одесита задокументували слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області.

За даними слідства, фігурант підшукував покупців на арсенал, до якого входили п’ять корпусів ручних осколкових гранат, чотири запали до них, саморобна запальна трубка, два саморобні пристрої з тротиловими зарядами, понад 1,4 кг тротилу, дві димові шашки, осколкова оболонка та інші заряди, зокрема до протитанкових гранат.

Увесь «товар» чоловік оцінив у 2000 доларів і призначив зустріч із покупцем у Хаджибейському районі Одеси. Його затримали одразу після отримання грошей та передачі небезпечних предметів.

За попередніми висновками вибухотехніків, вилучені предмети є бойовими припасами, вибуховими речовинами та пристроями. Їх вилучено з незаконного обігу та направлено на експертизу. Також у підозрюваного вилучили мобільний телефон і кошти, отримані від продажу.

Чоловіку повідомили про підозру за незаконне придбання, носіння та збут бойових припасів і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють джерело походження вилучених боєприпасів та всі обставини злочину.

Зазначимо, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж, крадіжки, незаконне заволодіння транспортним засобом та злочини, пов’язані з наркотиками.