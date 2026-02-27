На Одещині судитимуть чоловіка за зберігання бойових припасів

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного жителя Кодимської громади Подільського району, якого обвинувачують у незаконному зберіганні бойових припасів. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Оперативники отримали інформацію про можливе зберігання гранат за місцем проживання фігуранта. Після цього правоохоронці за участю вибухотехніків провели санкціонований обшук.

В одній із господарських будівель виявили три корпуси гранат різних модифікацій зі спусковими важелями. За словами чоловіка, він привіз їх із зони бойових дій.

Вилучені предмети направили на експертизу, яка підтвердила, що це ручні осколкові гранати, які належать до бойових припасів.

На підставі зібраних доказів чоловікові висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — умисне зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду.

Правоохоронці також нагадують: особа, яка добровільно здала зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої органам влади, звільняється від кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.