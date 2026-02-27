Ізмаїл на світанку атакували «шахеди»: поранені дорослий і дитина

Сьогодні, 27 лютого, на світанку ворог здійснив атаку дронами-камікадзе по місту Ізмаїл. У період з третьої до п’ятої години ранку в місті пролунало понад десять вибухів.

Унаслідок ударів постраждала портова та промислова інфраструктура, а також об’єкти цивільної інфраструктури й дорожнє покриття. Осколкових поранень зазнали 43-річний чоловік та трирічна дівчинка. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості, медики надають їм необхідну допомогу.

За інформацією голови Одеська обласна військова адміністрація Олега Кіпера, зафіксовано пошкодження портових резервуарів з олією, крана, фасаду та скління житлового будинку, а також медичного закладу.

У місті зафіксовано падіння двох дронів: один влучив у будівельний кран, інший — на стоянці біля автомобілів. Пошкоджено господарчу будівлю непрацюючого дитячого садка. На території порту постраждали два вантажні автомобілі та вікна прохідної.

Також зазнала ушкоджень залізнична станція міста — пошкоджено диспетчерську будівлю, огорожу та три порожні вагони.