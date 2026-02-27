Через танення снігу на Одещині підтоплено кілька сіл уздовж Тилігулу

Рівень води в річці Тилігул значно піднявся через активне танення снігу. У селі Демидове відбулося різке підняття води, що призвело до підтоплень у Березівці та селах Чижове, Заводівка та Вікторівка.

Підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі, щоб не допустити затоплення житлових будинків.

У Чижовому виявлено підтоплення єдиного в’їзду до села, тому рятувальники спільно з місцевою пожежною командою організували переправу для мешканців за допомогою спецтехніки. Також залучено додаткову техніку та водолазне відділення, а на мосту роздробили кригу, щоб пришвидшити рух води.

У Березівці, зокрема на вулиці Успенській, провели відсипку піском, а для прискорення сходу води прочистили водоскиди у ставках сіл Яснопіль, Михайлівка та Новогригорівка.

За інформацією рятувальників, у Березівці та Вікторівці вода подекуди підійшла до присадибних ділянок, ситуацію постійно моніторять цілодобово.