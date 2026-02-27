27 лютого в Одесі тимчасово відключать світло у Хаджибейському та Пересипському районах

27 лютого з 10:00 до 15:00 енергетики ДТЕК Одеські електромережі проведуть терміновий ремонт обладнання. У цей час для безпеки робіт частково буде знеструмлено Хаджибейський та Пересипський райони міста.

Об’єкти критичної інфраструктури, де є технічна можливість, будуть переведені на резервне живлення від генераторів.

Ремонтні роботи необхідні для покращення стабільності електропостачання в Одесі. Після завершення робіт енергетики поступово відновлюватимуть подачу світла до осель мешканців. Щоб уникнути перевантажень, після появи електрики не вмикайте одночасно всі побутові прилади. Це допоможе знизити навантаження на мережу та швидше відновити електропостачання.

Фахівці докладуть максимум зусиль, щоб завершити роботи якомога швидше, та просять мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.