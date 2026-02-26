В Одесі військові ТЦК влаштували збройну суперечку на вулиці

В Одесі на вулиці Чорноморського козацтва сталася збройна розбірка між двома групами оповіщення територіального центру комплектування (ТЦК). Те, що починалося як словесна суперечка між колегами у формі, швидко переросло в емоційне протистояння із застосуванням зброї.

За повідомленням Одеського ТЦК, один із військовослужбовців відкрив вогонь — на щастя, лише стартовими кулями, які полетіли в повітря, а не в людей. Обласний військкомат назвав інцидент «виключно внутрішнім конфліктом» та запевнив, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

Наразі обох учасників «дуелі» відсторонено, а матеріали справи передано для службової перевірки. Мешканці міста у соцмережах активно обговорюють інцидент, висловлюючи занепокоєння та гумор щодо нестандартної поведінки співробітників ТЦК.