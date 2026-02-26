В Одесі та області виявили шість незаконних сміттєзвалищ

Під час планового патрулювання інспектори пункту екологічного контролю №1 виявили шість осередків незаконного розміщення відходів на території Одеси та Одеської області.

Як повідомили в підрозділі, порушення зафіксували в Пересипському районі Одеси, а також у межах Таїровської селищної та Чорноморської міської громад. Йдеться переважно про стихійні сміттєзвалища, де з порушенням вимог природоохоронного законодавства здійснюється скидання побутових, будівельних та інших відходів.

Такі звалища становлять екологічну загрозу, погіршують санітарний стан територій та негативно впливають на довкілля і здоров’я мешканців.

За результатами перевірки інспектори задокументували виявлені факти, підготували матеріали реагування та скерували листи до органів місцевого самоврядування з вимогою ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища й привести території до належного стану.

В екологічній інспекції наголошують, що незаконне розміщення відходів тягне за собою адміністративну відповідальність. Громадян закликають повідомляти про випадки утворення нових стихійних звалищ для оперативного реагування.