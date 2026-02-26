В Одесі суд виніс вирок учасникам банди за вимагання надуманих боргів

Чотирьох учасників злочинної групи в Одесі засудили до позбавлення волі з конфіскацією майна, а ще один отримав умовний термін із випробуванням.

Викриття угруповання

Навесні минулого року слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками СБУ в Одеській області задокументували діяльність злочинного угруповання під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Лідером банди був 26-річний житель Одеської області, який перебував у слідчому ізоляторі та мав судимості за майнові злочини. Він керував групою дистанційно, розподіляв ролі між учасниками та отримував частину коштів від незаконних дій.

Схема злочину

Учасники групи оточували людей на вулицях, погрожували фізичною розправою і вимагали сплатити надумані борги. У випадку відсутності грошей вони переслідували потерпілих або дзвонили їм, поки не отримували бажане.

Поліцейські задокументували, як ділки вимагали кошти у трьох жителів Одеси:

одному чоловіку відібрали 300 доларів із 600,

іншому – 8 000 гривень та змусили платити щотижня,

третьому – 500 доларів та 8 000 гривень із загальної суми боргу 10 000 доларів.

Усі зловмисники були затримані під час отримання чергової частини коштів.

Докази та слідчі дії

Під час обшуків у квартирах і камерах слідчого ізолятора вилучили «чорнові записи», мобільні телефони, сім-карти та гроші, отримані злочинним шляхом. Зібрані матеріали стали підставою для оголошення обвинувачення за організацію вимагання та погрози насильством у складі організованої групи.

Вирок суду

Суд визнав винними всіх учасників та призначив такі покарання:

26-річний організатор – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

27-річний виконавець – 8,6 років з конфіскацією;

29-річний виконавець – 8 років з конфіскацією;

24-річний виконавець – 6 років з конфіскацією;

33-річний виконавець, який діяв лише проти одного потерпілого – 5 років умовно з випробувальним терміном на 3 роки.

Правоохоронці наголосили, що така діяльність шкодить безпеці громадян і розслідування триває для встановлення всіх обставин.