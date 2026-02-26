В Одесі можна безкоштовно обстежитися на виявлення онкологічних захворювань

Онкоскринінги належать до пріоритетних напрямів державної Програми медичних гарантій, що фінансується через Національну службу здоров’я України. Послуги передбачені в межах шести окремих пакетів: мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія), колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія.

У межах цих пакетів пацієнтам безоплатно гарантуються:

консультація лікаря;

місцева або загальна анестезія (за потреби);

проведення обстеження;

забір і направлення біоматеріалу на гістологічне дослідження (за потреби);

аналіз та опис результатів;

надання результатів на плівці або цифровому носії.

Підставою для безоплатного обстеження є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря та досягнення визначеного віку: для мамографії та колоноскопії — від 45 років, для цистоскопії, гастроскопії, гістероскопії та бронхоскопії — від 50 років.

Якщо є медичні показання, але пацієнт молодший за встановлений вік, консультацію онколога та необхідні обстеження можна отримати в межах пакета «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Маршрут пацієнта починається з візиту до сімейного лікаря. Саме він визначає перелік необхідних досліджень і консультацій з урахуванням віку, анамнезу та індивідуальних ризиків і видає відповідні направлення.

Рання діагностика, ще до появи симптомів, суттєво підвищує шанси на ефективне лікування та збереження якості життя.

Медичні заклади Одеси проводять онкоскринінги за всіма напрямами програми безоплатно за електронним направленням лікаря. Обстеження здійснюються за попереднім записом.

Де пройти обстеження в Одесі

Мамографія:

Консультативно-діагностичний центр № 20 — вул. Левітана, 62 (7-й поверх, каб. 703);

Консультативно-діагностичний центр № 29 — просп. Князя Володимира Великого, 100 (травмпункт, каб. 12);

Міська клінічна лікарня № 1 (консультативно-діагностичне відділення) — вул. Болгарська, 38 (7-й поверх, каб. 718).

Гістероскопія:

Міська клінічна лікарня № 1 — вул. М’ясоєдовська, 32;

Міська клінічна лікарня № 10 — вул. Олексія Вадатурського, 61а;

Центр перинатальної допомоги — вул. Космонавтів, 11/13;

Міська клінічна лікарня № 11 — вул. Віталія Нестеренка, 5г;

Пологовий будинок № 5 — вул. Добровольців, 28.

Езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія):

Консультативно-діагностичний центр № 6 — вул. Добровольців, 26а;

Консультативно-діагностичний центр № 20 — вул. Левітана, 62;

Консультативно-діагностичний центр № 29 — вул. Академіка Заболотного, 32а;

Міська клінічна лікарня № 1 — вул. М’ясоєдовська, 32;

Міська лікарня № 5 — вул. Троїцька, 38;

Міська клінічна лікарня № 10 — вул. Олексія Вадатурського, 61а;

Міська клінічна лікарня № 11 — вул. Віталія Нестеренка, 5.

Колоноскопія:

Консультативно-діагностичний центр № 6 — вул. Добровольців, 26а;

Консультативно-діагностичний центр № 20 — вул. Левітана, 62;

Міська клінічна лікарня № 1 — вул. М’ясоєдовська, 32;

Міська лікарня № 5 — вул. Троїцька, 38;

Міська клінічна лікарня № 10 — вул. Олексія Вадатурського, 61а;

Міська клінічна лікарня № 11 — вул. Віталія Нестеренка, 5.

Цистоскопія:

Консультативно-діагностичний центр № 6 — вул. Добровольців, 26а;

Міська клінічна лікарня № 1 — вул. М’ясоєдовська, 32;

Міська клінічна лікарня № 10 — вул. Олексія Вадатурського, 61а;

Міська клінічна лікарня № 11 — вул. Віталія Нестеренка, 5.

Бронхоскопія: