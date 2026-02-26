У Рені на Одещині чоловік стріляв у безпритульного собаку

Кілька днів тому до поліції звернулася жителька міста із повідомленням про те, що її сусід відкрив стрілянину по безпритульному собаці, який мешкає у дворі багатоповерхівки.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

Наразі поранена тварина перебуває у ветеринарній клініці та отримує необхідну допомогу. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Досудове розслідування триває.

У поліції нагадують, що за жорстоке поводження з тваринами закон передбачає кримінальну відповідальність, зокрема позбавлення волі.