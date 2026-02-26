У Київському районі Одеси відновили світло раніше запланованого терміну

Енергетики компанії ДТЕК Одеські електромережі повернули світло в усі домівки мешканців Київського району Одеса, завершивши ремонтні роботи на добу раніше запланованого терміну.

16 лютого внаслідок ворожої атаки було завдано значних пошкоджень одному з енергетичних об’єктів компанії. Без електропостачання залишилися 156,6 тисячі родин у Київському районі міста.

Енергетики протягом десяти діб працювали у три зміни — у холод, сніг і дощ — щоб поетапно відновити електропостачання для споживачів. Роботи тривали безперервно до повного заживлення всіх абонентів.

Водночас у компанії зазначають, що після атак обладнання поки не може забезпечити повну потребу в електроенергії без обмежень. Тому електропостачання здійснюватиметься почергово. Такий крок є вимушеним, щоб зберегти стабільність енергосистеми та уникнути нових перевантажень і пошкоджень.