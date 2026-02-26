Словаччина підтримала Одесу стратегічним енергетичним обладнанням
Завдяки підтримці ADRA Словаччина (Адвентистської агенції допомоги та розвитку) до Одеси доставлено стратегічно важливе енергетичне обладнання.
Місто отримало:
7 потужних генераторів;
2 сучасні зарядні станції.
Фінансування забезпечили звичайні громадяни Словаччини, які об’єдналися, щоб допомогти одеситам у складний період.
Передане обладнання посилить енергетичну стійкість міста. Генератори використовуватимуть для резервного живлення житлових будинків, дитячих садків і шкіл, що дозволить забезпечити стабільність роботи соціальної інфраструктури навіть за умов перебоїв з електропостачанням.
Одеса щиро вдячна народу Словаччини та партнерам з ADRA за солідарність, небайдужість і своєчасну підтримку.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews