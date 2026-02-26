Після атаки на Одещині не залишилося жодної неушкодженої великої підстанції

Енергетична інфраструктура Одещини зазнала масштабних пошкоджень унаслідок чергової нічної атаки. За інформацією ДТЕК, в області не залишилося жодної великої підстанції, яка б не постраждала від ударів.

За даними компанії, уражено вже 34-й стратегічний енергооб’єкт. Значних руйнувань зазнали понад 45% ключових вузлів, що забезпечують передачу електроенергії від генерації до споживачів. Кожна така підстанція — це складний технічний комплекс, відновлення якого потребує значного часу та ресурсів, особливо в умовах постійної загрози повторних атак.

Фахівці розпочали оцінку обсягів пошкоджень. Попередньо йдеться про тривалий і технічно складний процес відновлення. Через це мешканців Одеси та області попереджають про можливі довготривалі та непередбачувані відключення електроенергії.

Енергетики наголошують, що роблять усе можливе, аби уникнути повного блекауту та стабілізувати систему. Водночас жителів регіону просять раціонально споживати електроенергію та бути готовими до тимчасових обмежень.