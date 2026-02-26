Одесити вибороли медалі на престижному турнірі в Плоєшті

З 16 по 22 лютого в місті Плоєшті (Румунія) відбувся міжнародний турнір із боксу Dracula Open – 2026 серед молоді, юніорів та юнаків і дівчат.

У змаганнях взяли участь близько 500 спортсменів із 18 країн світу. У складі національної збірної України за нагороди боролися й двоє представників Одеси.

Аліна Ігнатович, вихованка клубу «Квазар» (тренер Євген Щербина), чемпіонка Європи серед дівчат 2025 року, вже втретє виступила на цьому турнірі та знову здобула золоту медаль.

Срібним призером став вихованець ABG Boxing Club Олександр Хоменко (тренер Заур Муталімов).

Крім того, розпорядженням міського голови Аліні Ігнатович у 2026 році призначено грошову персональну виплату як видатній спортсменці Одеси.