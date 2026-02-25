5 місць, де реально знайти хорошого репетитора з англійської у своєму місті

Здається, що підшукати потрібного викладача можна всього за 5 хвилин. Адже можливостей для пошуку дуже багато навіть у маленьких містах. Проте чим більше пропозицій — тим складніше і довше доводиться обирати. Бо треба врахувати безліч факторів: спеціалізацію, досвід, методи викладання, рівень володіння англійською, зрештою.

Аби зробити вдалий вибір, треба не лише знати, де шукати, а й як шукати. Підбірка з 5 способів пошуку та поради від експертів онлайн-школи BUKI School стануть у нагоді всім, хто замислюється про індивідуальні заняття з англійської мови.

Онлайн-платформи

Пошук за допомогою репетиторських платформ найбільш поширений. Якщо шукачеві потрібен саме офлайн-репетитор, то потрібно впевнитися, що сервіс надає такий вибір. Зокрема, подивіться чи є у меню пошукових фільтрів можливість вибрати місто.

Як визначити, що платформа якісна:

Сайт або компанія має рейтингову оцінку на зовнішніх репутаційних майданчиках з відгуками. Велика кількість активних викладачів. Прозорість профілів викладачів, зокрема доказова база у вигляді завантажених документів, відгуків тощо. Відгуки про репетиторів із зазначенням конкретних результатів. Зрозумілі умови користування платформою. Швидкий зворотний зв'язок, допомога менеджера.

Окрім цих показників, варто зважати на інтерфейс платформи, зручність пошуку й точність результату. Так, до прикладу, в Києві та інших великих містах можна вибирати репетитора за районами. Чудово, якщо буде ще й така деталь вибору місця занять, як «У репетитора» чи «В учня».

У профілях викладачів має бути вказана методика, рівні викладання, коротко описаний досвід. А також зазначено: перевірений репетитор чи ні. Щоб отримати статус перевіреного і потрапити в рекомендації, викладачі зазвичай проходять співбесіду та надають необхідні документи (диплом про вищу освіту, сертифікати міжнародних іспитів тощо).

Додатково можна врахувати й таку інформацію: кількість проведених уроків на платформі, відгуки, рейтинг (що формується на підставі відгуків), розклад. Якщо ж профіль недостатньо заповнений або спосіб зв’язку з викладачем не зрозумілий, це сигнал про ризик.

Місцеві Facebook-групи та інші соцмережі

Шукати репетитора за допомогою соціальних мереж можна двома шляхами:

Додатися у всі можливі місцеві групи з розміщення оголошень. Розмістити своє оголошення про пошук репетитора в одній із груп або на своїй сторінці.

Щоб такий пошук був швидким та влучним, повідомлення має бути чітким. Укажіть свої вимоги одразу, щоб легше було фільтрувати кандидатів. Наприклад:

Репетитор з англійської для учня 9 класу

Мета — підвищення рівня з А2 до В1, детальне проходження шкільної програми

Заняття 2 рази/тиждень у вечірній час

Київ, Шевченківський р-н

Можна також вказати комфортний для себе бюджет.

Для багатьох важливо, аби педагог мав певні кваліфікаційні навички. Тому в репетиторських та освітянських групах Facebook часто можна зустріти запити на зразок «Потрібен репетитор англійської для дорослого з рівнем С1 для підготовки до вступу в університет США» або «Шукаю репетитора для підлітка. Потрібно підготувати до IELTS за 4 місяці. Досвід підготовки до IELTS не менше 2 років».

Специфічну або вузьку мету треба зазначати одразу, аби відгукнулися педагоги з потрібним досвідом. Також варто наголошувати, що шукаєте репетитора для очних занять. Тому вказуйте місто і район. Чим чіткіший запит — тим якісніші відповіді.

Як діяти після розміщення оголошення:

Проаналізувати відповіді, відсіяти сумнівні профілі, відгуки з нереальними обіцянками, відгуки без конкретики щодо досвіду. Зв’язатися з відповідними, на ваш погляд, кандидатами. Дізнатися про наявність пробного уроку. Запитати про підтвердження кваліфікації, наприклад, попросити надіслати сертифікат чи диплом, надати реальні відгуки/рекомендації.

Якщо фахівець активно відповідає на запитання в коментарях/переписці, готовий підтвердити досвід + потенційний учень задоволений пробний уроком, це потужний зелений прапорець для вибору цього педагога.

Рекомендації зі школи, знайомі та батьківські чати

Старий класичний пошук за «сарафанним радіо» ніхто не відміняв. Цей метод дуже добре працює у невеликих містах, де приховати негативні відгуки майже неможливо. Отже, що можуть зробити батьки дитини-школяра:

Запитати у батьків однокласників, з ким займаються їхні діти.

Попросити рекомендації у колег по роботі, друзів.

Можливо, додаткові заняття проводить шкільний вчитель дитини (якщо методика підходить).

Провести опитування серед усіх можливих знайомих, щоб визначити, кого рекомендують найбільше.

На початковому етапі можна зібрати лише контактні дані і базову інформацію, наприклад, в якому районі проходять заняття. Такий собі список рекомендацій. Далі радимо підготувати перелік запитань — він же список критеріїв (досвід викладання, вікові категорії, наявність конкретної спеціалізації, наприклад, підготовка до НМТ, ЄВІ чи FCE).

Залишається зв’язатися з кожним із запропонованих репетиторів і поставити необхідні уточнювальні запитання. Коли педагог може:

Вичерпно пояснити свої методи

Розповісти, як тестує рівень знань чи мотивує учнів

Ознайомити з вимогами щодо певного іспиту

Дати повноцінний фідбек після першого уроку

Це очевидне свідчення на користь професійності та відповідальності.

Не варто сліпо гнатися за авторитетами. Буває, що дитина не може займатися з викладем із високим рейтингом. Можливо, метч не складається на рівні методики чи особистих вражень. Продовжуйте шукати далі і ретельно перевіряйте усі рекомендації.

Курси іноземних мов

Заняття на курсах зазвичай проводяться у групах та зрідка можуть бути індивідуальними. Перш ніж обирати певний курс, треба знати свій актуальний рівень англійської. Перед вибором курсу, як правило, є тестування. Та чітке розуміння своїх можливостей і запиту допоможе обрати правильний курс та напрям.

Що можна порадити загалом:

Вибирайте курси за відгуками та рейтингом

Надавайте перевагу закладам, де проводиться попередня діагностика знань і розподіл студентів за рівнем

Дізнайтеся, чи передбачений пробний урок на курсі

Зупиніться на курсі, що підходить під вашу ціль

Заздалегідь дізнайтеся про викладачів та їхні професійні характеристики

Якщо потрібен саме репетитор (індивідуально), уточнюйте, чи школа надає персонального викладача. Попросіть ім’я викладача, інформацію про освіту (філологія, переклад, педагогіка), міжнародні сертифікати (IELTS, CAE, TESOL), досвід роботи. Коли школа не готова назвати конкретного викладача — це тривожний сигнал.

Не менш важливо завчасно уточнити програму курсу. Зокрема:

За яким підручником працюють?

Чи є чіткий план на семестр?

Чи відповідає програма CEFR (A1–C1)?

Чи готують до НМТ/IELTS/інших іспитів?

Буває, що головні аспекти програми вказані на сайті. Також доцільно дізнатися про умови оплати, можливість змінити групу чи викладача за потреби, правила відпрацювання пропусків.

OLX та дошки оголошень

Знайти репетитора за предметом та локацією на OLX не так вже й складно, адже можна налаштувати фільтри пошуку. А ще можна легко зв’язатися з репетитором за допомогою номера телефону чи одного із вказаних месенджерів.

Стосовно OLX та інших дошок оголошень у людей може виникати більше сумнівів, ніж щодо інших каналів пошуку. Адже пошукачі не можуть одразу перевірити професійні дані педагога, більшість анкет містить загальний опис досвіду без підтвердження інформації. До того ж можна натрапити на неактивні анкети та не дійсні контакти для зв’язку.

Та якщо репетитор:

Має чітко заповнену анкету (досвід, методи, інструменти, ціна)

Швидко реагує на запит

Докладно відповідає на всі уточнювальні запитання

Прозоро пояснює умови співпраці

То можна домовитися про тестовий урок. А далі все залежатиме від якості викладання і відчуття прогресу.