Тероборона нарощує сили для оборони Одеси

Одещину готують до кругової оборони на тлі тривалих заяв з боку Росії про наміри захопити регіон. Про це повідомив начальник регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» Денис Носіков.

За його словами, підготовка має комплексний характер. Йдеться як про посилення мобільних вогневих груп та екіпажів перехоплювачів, так і про розбудову розгалуженої системи фортифікацій. Серед елементів оборони — кілзони, протитанкові рови, інженерні загородження, «єгоза» (армований колючий дріт), малопомітні перешкоди та інші захисні споруди.

«Я не можу розкривати деталей, але це масштабна і потужна система. Просто так сюди ніхто не зайде — це неможливо», — наголосив Носіков.

Окрім цього, підрозділи тероборони активно розвивають добровольчі формування територіальних громад і залучають місцевих жителів. Йдеться про цивільних осіб, які мають право на носіння зброї та виконують завдання відповідно до бойових розпоряджень. Серед них — студенти, пенсіонери та громадяни, які з різних причин не можуть служити у складі Сил оборони.

За словами Носікова, кількість таких добровольців обчислюється тисячами. У разі загострення ситуації вони можуть бути додатково залучені до оборони Одеси.

Він також прокоментував заяви російської сторони щодо Одеси, підкресливши, що подібна риторика з часом зміниться.

Раніше, у червні 2025 року, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія має намір просунутися до Одеси та вийти до кордону з Молдовою і Румунією. А в січні 2026 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що російські війська намагалися захопити решту територій Донецької, Луганської та Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, а також просунутися у напрямку Одеси, щоб відрізати Україну від Чорного моря.