Тахікардія у підлітка: коли серце б’ється швидше за норму та чому це стається

Тахікардія у підлітковому віці — це не окрема хвороба, а сигнал організму. Так називають стан, за якого частота серцевих скорочень (ЧСС) у стані спокою перевищує 100 ударів на хвилину.

У підлітків тіло росте дуже швидко, а гормональна та нервова системи не завжди встигають підлаштовуватися під ці зміни. Через це серце нерідко реагує на будь-яке навантаження прискореним ритмом. Проте важливо розуміти, чи є це природною реакцією, чи симптомом, з яким має працювати дитячий кардіолог. Також нормальним є, якщо серцебиття наростає поступово (наприклад, під час бігу чи хвилювання). Коли пульс підскакує раптово без жодних тригерів — це потребує перевірки.

Синусова тахікардія: коли серце просто виконує свою роботу

Найпоширеніший вид тахікардії. Джерелом ритму є синусовий вузол — наш природний водій ритму. Він просто змушує серце битися швидше, реагуючи на певні внутрішні процеси.

Дефіцит заліза (анемія)

Якщо в організмі мало заліза (низький рівень феритину), тканинам бракує кисню. Серце змушене працювати швидше, щоб перекачати більше крові й компенсувати цей дефіцит.

2. Щитоподібна залоза

Якщо вона занадто активна (гіпертиреоз), гормони змушують ССС працювати інтенсивніше навіть у стані повного спокою.

3. Енергетики та кава

Кофеїн стимулює нервову систему, яка подає сигнал серцю прискоритися.

4. Температура та віруси

Під час хвороби серце працює швидше через інтоксикацію організму та імунну відповідь.

Пароксизмальна тахікардія: особливості електричного імпульсу

На відміну від звичайної тахікардії, пароксизмальна виникає через «хибний шлях» електричного сигналу в самому серці. Імпульс починає рухатися по колу, що спричиняє раптовий напад серцебиття.

Як це виглядає:

пульс піднімається дуже різко і так само нормалізується;

частота може бути дуже високою — 160–220 уд./хв.;

може з’явитися сильна пульсація судин на шиї, яку добре помітно.

Синдром POTS: чому паморочиться в голові, коли дитина встає?

У підлітків судини часто не встигають швидко звузитися при зміні положення тіла. Коли дитина різко встає, кров під дією сили тяжіння затримується в нижній частині тіла. Серце відповідає на це різким стрибком пульсу (на 30–40 ударів), щоб підтримати нормальний кровотік до мозку. Це називається синдромом постуральної тахікардії.

Ознаки, що потребують особливої уваги

Обов'язково зверніться до фахівця, якщо:

трапилася втрата свідомості, особливо якщо дитина знепритомніла під час бігу, плавання або фізичних вправ.

є біль у грудях, відчуття стискання в ділянці серця.

у близьких родичів були випадки серйозних проблем із ритмом або раптової зупинки серця у молодому віці.

У більшості випадків тахікардія у підлітків — це тимчасове явище, яке минає разом із завершенням періоду активного росту. Своєчасне обстеження допомагає батькам бути спокійними, а дитині — вести активний спосіб життя без зайвих заборон та страхів.