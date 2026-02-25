Смертельна аварія на Одещині: зіткнулися мопед і маршрутка

Удень 25 лютого в селі Кучурган сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мопеда та маршрутного автобуса.

Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, за попередніми даними, 73-річний водій мопеда несподівано виїхав із узбіччя на проїжджу частину та зіткнувся з маршрутним автобусом сполученням Роздільна – Одеса.

Чоловіка госпіталізували до районної лікарні, однак врятувати його не вдалося — від отриманих травм він помер. Водій автобуса та пасажири не постраждали.