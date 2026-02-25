Розбій на пенсіонера в Любашівці: суд відправив підозрюваних під варту

Правоохоронці оголосили про підозру двом чоловікам і жінці та обрали їм запобіжні заходи. Фігурантам загрожує тривале ув’язнення з конфіскацією майна.

Про напад на літнього жителя селища Любашівка та зникнення грошей і речей із його будинку повідомила донька потерпілого. Як встановили поліцейські, напередодні ввечері до оселі через незачинені двері зайшли двоє чоловіків. Один із них ударив господаря по голові, інший затулив йому рота. Чоловік знепритомнів, а коли прийшов до тями — нападників уже не було. Зловмисники винесли близько 15 тисяч гривень, телевізор, продукти харчування та інші речі.

Постраждалого госпіталізували. Лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму та надали необхідну допомогу. Нині чоловік перебуває вдома.

У результаті слідчо-розшукових дій правоохоронці встановили, що до злочину причетні троє місцевих жителів: 36-річна жінка, її 20-річний син та 26-річний співмешканець. За даними слідства, вони заздалегідь спланували напад, розподіливши ролі. Жінка стежила за обстановкою біля будинку, поки її спільники вимкнули світло та проникли всередину.

На момент затримання викрадені гроші підозрювані вже витратили. Частину майна поліцейські вилучили, місцезнаходження решти наразі встановлюють.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб із проникненням у житло та в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.