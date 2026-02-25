На двох перехрестях Одеси знову працюють світлофори

Фахівці Комунальна установа «СМЕП» продовжують системну роботу з відновлення та підтримки стабільного функціонування об’єктів дорожньої інфраструктури міста.

Наразі відновлено роботу двох світлофорних об’єктів, які були пошкоджені внаслідок ДТП та ворожих атак:

вул. Прохоровська — вул. Мечникова;

вул. Троїцька — вул. Вадима Корженка.

Крім того, спеціалісти регулярно здійснюють підзарядку світлофорів за допомогою генераторів, а також відновлюють роботу акумуляторів у блоках безперебійного живлення на ключових перехрестях. Такі заходи необхідні через тривалі відключення централізованого електропостачання.

Роботи тривають задля забезпечення безпеки дорожнього руху в місті.